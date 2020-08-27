Украинские правоохранители выясняют обстоятельства обстрела автобуса с оппозиционерами в районе города Люботина Харьковской области. Об этом пресс-служба областного управления Нацполиции страны сообщила на своей странице в Facebook 27 августа

На Украине радикалы из «Азова» и «Нацкорпуса» обстреляли автобус с оппозиционерами - Кива © Telegram-канал The Kyva Илья Кива заявил, что «Азов» и «Нацкорпус» обстреляли автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За Жизнь» на трассе Киев-Харьков. По его данным, есть раненые, один человек похищен.

«Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин. На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении Нацполиции.