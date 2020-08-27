Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что «Азов» и «Нацкорпус» обстреляли автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За Жизнь» на трассе Киев-Харьков. По его данным, есть раненые, один человек похищен.
«Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин. На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении Нацполиции.