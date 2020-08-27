Митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко прошел в Минске возле универмага «Беларусь», передает РИА Новости 27 августа

«Не для избирателей, Запада или Востока»: белорусский политик объяснил, зачем Лукашенко провел митинг © Facebook, Александр Лукашок

Отмечается, что участники митинга скандировали «За Беларусь!», «За батьку!». У многих из них в руках были флажки с государственной символикой. Завершился митинг исполнением гимна Белоруссии. В это время на большом экране на здании универмага транслировалось изображение государственного флага, после чего люди разошлись.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.