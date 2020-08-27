Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства

Гуманитарный конвой МЧС РФ доставил в Луганск медикаменты © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины… Без официального согласия, с нарушением законодательства Украины <…> российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на <…> [неподконтрольных Киеву] территориях в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим Министерству иностранных дел РФ была отправлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.