Любой украинский президент вынужден действовать против интересов большинства своих соотечественников. Об этом публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины в Донбассе и ситуацию в Белоруссии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому не может составить никто, так как любой независимый украинский руководитель заведомо вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан.

«Поэтому любой, кто не ставит своей целью полное воссоединение, рано или поздно так или иначе окажется отступником от своих собственных слов», — заявил Вассерман.

А в «пропагандистском плане» он возлагает надежду на «Оппозиционную платформу — За жизнь», поскольку эта политсила «хотя бы провозглашает достаточно вменяемые вещи».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.