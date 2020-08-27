Белорусская оппозиция допустила массу ошибок, потому что искренне полагала, что президент Александр Лукашенко испугается акций протеста и уедет из страны по примеру Виктора Януковича. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

«А потом Лукашенко как Рэмбо выпрыгнул из вертолета с автоматом и показал, что он готов драться», — привел пример Гаспарян.

По его мнению, Лукашенко полностью учел опыт украинского Евромайдана, сделал правильные выводы и, в отличие от Януковича, повел себя как «настоящий мужик».

Публицист добавил, что сегодняшняя ситуация в Белоруссии сложилась как благодаря силе Лукашенко, так и из-за слабости белорусской оппозиции, у которой нет лидера, нет движущей силы протеста, нет понятных лозунгов и даже нет «сакральных жертв».

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).