Отмечается, что разоблачена схема по поставке и установке на тепловозы УЗ некачественных запчастей.
«Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали коррупционный механизм поставки и установки на тепловозы государственного предприятия некачественных применяемых запчастей. К сделки они привлекли ряд коммерческих структур, которые поставляли продукцию под видом новой», — говорится в сообщении.
Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные. Своими действиями они нанесли убытки на более чем 58 миллионов гривен (около 150 млн рублей).
В СБУ добавили, что сообщено о подозрении 12 должностным лицам руководящего звена структурных подразделений АО «Укрзализныця» и 3 бывшим руководителям ЗАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК.