СБУ разоблачила должностных лиц структурных подразделений «Укрзализныци» и бывших руководителей «Днепропетровского тепловозоремонтного завода» в хищении десятков миллионов гривен. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины

Отмечается, что разоблачена схема по поставке и установке на тепловозы УЗ некачественных запчастей.

«Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали коррупционный механизм поставки и установки на тепловозы государственного предприятия некачественных применяемых запчастей. К сделки они привлекли ряд коммерческих структур, которые поставляли продукцию под видом новой», — говорится в сообщении.

СБУ проводит обыски в помещениях «Укрзализныци» в Киеве и Виннице © СБУ

В СБУ добавили, что сообщено о подозрении 12 должностным лицам руководящего звена структурных подразделений АО «Укрзализныця» и 3 бывшим руководителям ЗАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК.