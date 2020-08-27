Для того чтобы «белорусская дискотека» продолжалась дальше, нужна реализация определенных условий, и, как минимум, наличие лидеров у этих протестов. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян оценил вероятность отправки российских войск в Белоруссию © Скриншот из видео Украина.ру Виталия Кличко, Олега Тягныбока и Арсения Яценюка, в то время как лидеры Координационного совета белорусской оппозиции даже боятся взять на себя ответственность.

Кроме того, по его мнению, белорусская оппозиция должна выдвинуть какие-то лозунги, которые должны соответствовать каким-то ожиданиям и чаяниям, а также иметь движущую силу в лице фанатов и легитимирующих их лидеров общественного мнения, чего сделано не было.

«Для этого еще должна быть заинтересованность специалистов по мирных протестов из США. А то, что происходит в Белоруссии — это польско-литовская самодеятельность. Это должны делать серьезные люди. А то, что пишут в NEXTA — это призыв второгодников. Мол, выходите на забастовки, ЕС даст нам денег, мы вам это потом возместим», — привел пример Гаспарян.

Наконец, добавил публицист, для любой революции необходима сразу же появиться сакральная жертва по примеру той же «небесной сотни» и символ, который будет вдохновлять протестующих, чего сделано не было.

В фигуральном смысле президент Александр Лукашенко вышел из состояния нокдауна, когда поначалу против него протестовали даже рабочие, и уже не отпустит белорусскую оппозицию, которая допустила много ошибок, заключил собеседник издания.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).