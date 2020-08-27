Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первый замгоссекретаря США Стивен Биген заявили, что белорусские власти должны продемонстрировать желание вести переговоры с оппозицией. Об этом 27 августа сообщается на сайте МИД Украины

Отмечается, что на встрече в Киеве Кулеба и Биген обсудили ситуацию в Белоруссии и ее возможное влияние на безопасность в регионе.

«Стороны подчеркнули неотъемлемое право белорусского народа самостоятельно и свободно решать свою судьбу на демократических выборах. Собеседники согласились, что белорусские власти должны предотвратить дальнейшее насилие и продемонстрировать желание к мирному урегулированию ситуации и переговорам с оппозицией. Стороны подчеркнули, что будущее Беларуси должно зависеть исключительно от белорусского народа, и никакие внешние силы не должны влиять на этот выбор», — говорится в сообщении.

Что ждёт Белоруссию. Хитрый план оппозиции и последнее предупреждение Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, который по данным ЦИК Белоруссии набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.