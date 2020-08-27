Отмечается, что на встрече в Киеве Кулеба и Биген обсудили ситуацию в Белоруссии и ее возможное влияние на безопасность в регионе.
«Стороны подчеркнули неотъемлемое право белорусского народа самостоятельно и свободно решать свою судьбу на демократических выборах. Собеседники согласились, что белорусские власти должны предотвратить дальнейшее насилие и продемонстрировать желание к мирному урегулированию ситуации и переговорам с оппозицией. Стороны подчеркнули, что будущее Беларуси должно зависеть исключительно от белорусского народа, и никакие внешние силы не должны влиять на этот выбор», — говорится в сообщении.
Массовые беспорядки начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. Протестующие не признали победу Александра Лукашенко, который по данным ЦИК Белоруссии набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.