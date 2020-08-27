Европейский Союз в ближайшие дни выделит 2 млн евро (176 млн руб.) пострадавшим в ходе уличных протестов в Белоруссии. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи, пишет издание «Европейская правда» 27 августа

Тихановская призвала Евросоюз не признавать итоги выборов в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Оливер Вархеи озвучил официальное намерение ЕС помочь белорусам материально.

«Мы предоставляем 2 миллиона евро тем, кто несправедливо пострадал от насилия милиции. Я думаю, это вопрос дней, когда мы мобилизуем эти средства. Чтобы убедиться, что средства дойдут до людей, мы готовы рассмотреть вопрос освоения этих средств Национальным координационным советом. Это я собираюсь сообщить главам МИД. Мы можем мобилизовать средства очень быстро», — сказал Вархеи.

По словам еврокомиссара, Совет ЕС рассматривает вопрос введения санкций против конкретных граждан Белоруссии, которые «участвовали в фальсификации выборов». Дипломатическая служба готовит список таких лиц, по предварительным данным санкции будут введены против 15-20 белорусских чиновников.

Протестующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной. После объявления предварительных итогов выборов 9 августа, в стране начались массовые беспорядки.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов, три человека погибли.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).