До сих пор средства для протестующих собирали лишь активисты и общественные организации, чаще всего иностранные. Оливер Вархеи озвучил официальное намерение ЕС помочь белорусам материально.
«Мы предоставляем 2 миллиона евро тем, кто несправедливо пострадал от насилия милиции. Я думаю, это вопрос дней, когда мы мобилизуем эти средства. Чтобы убедиться, что средства дойдут до людей, мы готовы рассмотреть вопрос освоения этих средств Национальным координационным советом. Это я собираюсь сообщить главам МИД. Мы можем мобилизовать средства очень быстро», — сказал Вархеи.
По словам еврокомиссара, Совет ЕС рассматривает вопрос введения санкций против конкретных граждан Белоруссии, которые «участвовали в фальсификации выборов». Дипломатическая служба готовит список таких лиц, по предварительным данным санкции будут введены против 15-20 белорусских чиновников.
Протестующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной. После объявления предварительных итогов выборов 9 августа, в стране начались массовые беспорядки.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов, три человека погибли.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).