Отмечается, что законопроект позволит генеральному прокурору отбирать на проверки себе любые дела НАБУ и САП.
«Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ход досудебного расследования, установление лиц, совершивших уголовные правонарушения», — говорится в сообщении.
Законопроект направлен на рассмотрение комитета. С подследственности НАБУ предлагают убрать ряд дел в отношении незаконного обогащения, увеличив его порог в 10 раз.