Депутаты президентской партии «Слуга народа» зарегистрировали в Раде законопроект, который позволяет генпрокурору истребовать у НАБУ и САП материалы дел. Об этом 27 августа сообщил Центр противодействия коррупции

Охота на Вовка. СБУ и НАБУ решили выяснить, а судьи кто? © пресс-служба НАБУ «Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ход досудебного расследования, установление лиц, совершивших уголовные правонарушения», — говорится в сообщении. Законопроект направлен на рассмотрение комитета. С подследственности НАБУ предлагают убрать ряд дел в отношении незаконного обогащения, увеличив его порог в 10 раз.