«Единственная рекомендация, которую я дам — это в первый месяц школы избегать контактов детей с дедушками и бабушками… То, что дети будут друг другу передавать эту инфекцию и болеть — это факт, но, возможно, это будет не такая трагедия, если они не будут контактировать со своими бабушками и дедушками и просто переболеют и таким образом сформируют защитный барьер», — сказал он.
Донской подчеркнул, что, кроме создания безопасной среды для групп риска, специфические рекомендации отсутствуют, поскольку на данный момент решений лучше, чем использование масок, нет.
Он заявил, что первые недели дети в школах будут передавать заболевание с большой интенсивностью.