Кандидат биологических наук Борис Донской рекомендует избегать контакта детей с людьми пожилого возраста во время первого месяца обучения в школе из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом 27 августа он сообщил «Украинским новостям»

«Единственная рекомендация, которую я дам — это в первый месяц школы избегать контактов детей с дедушками и бабушками… То, что дети будут друг другу передавать эту инфекцию и болеть — это факт, но, возможно, это будет не такая трагедия, если они не будут контактировать со своими бабушками и дедушками и просто переболеют и таким образом сформируют защитный барьер», — сказал он.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 27 августа

Он заявил, что первые недели дети в школах будут передавать заболевание с большой интенсивностью.