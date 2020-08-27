Хотя Польша периодически говорит о том, что Украине было бы неплохо вступить в Евросоюз, Варшава на самом деле в этом совсем не заинтересована. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG: какие европейские страны против вступления Украины в ЕС? т Владимир Зеленский заявил, что не все европейские страны хотят вступления Украины в состав Евросоюза. Он также отметил, что Украина должна стать страной, которую Евросоюз «хотел бы иметь в своем составе», и что жителям Украины нужен четкий план действий касательно вхождения в состав ЕС.

Эксперт подчеркнул, что Украина нужна Варшаве исключительно в качестве геополитического буфера между Польшей и Россией, но не как страна-член Евросоюза.

«До тех пока Украина выполняет функцию этого буфера, не будучи ни членом НАТО, ни членом ЕС, все польские проблемы так или иначе решены. Поэтому даже Польше, которая позиционировала себя как главный адвокат Украины на Западе, внутри этих структур не нужна. Разговор об Украине — пожалуйста. Сколько угодно. Но ни внутри НАТО, ни внутри ЕС, Украина Польшу по большому счету не интересует», — пояснил Ищенко.

Политолог добавил, что если бы Украина в 90х годах пошла по пути Белоруссии, и сделал бы ставку на улучшение своего экономического потенциала и сохранение в сотрудничестве с Россией сложных производств вроде авиа и кораблестроения, Киев мог бы потребовать в обмен на уничтожение этих активов членства в ЕС, однако эти производства были уничтожены просто так.