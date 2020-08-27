Белоруссию ожидает тяжелая осень: митинги переходят в еженедельный формат, а власть и оппозиция будут брать друг друга измором. Об этом белорусский политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Смирнов: Возможно, осенью в Белоруссии будут «голодные бунты» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Думаю, оппозиция и власть будут брать друг друга измором. По всей видимости, массовые митинги переходят в еженедельный формат, ну а власть их будет по возможности игнорировать. Многое будет зависеть от того, не произойдут ли во время выступлений какие-то провокации и форс-мажоры, а также от социально-экономической ситуации», — сказал Шимов.

По его словам, осень в Белоруссии будет тяжелой, о чем уже свидетельствуют «поплывший» курс белорусского рубля, массовая скупка валюты и, возможно, грядущая вторая волна коровируса.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.