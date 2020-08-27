Президент США Дональд Трамп предлагает своему сопернику от Демократической партии Джо Байдену накануне предвыборных дебатов пройти медицинское освидетельствование. Год назад так делали кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

По словам американского лидера, он видит большую разницу между выступлениями бывшего вице-президента страны на внутрипартийных праймериз: его состояние в последнем раунде один на один с сенатором от Вермонта Берни Сандерсом было гораздо лучше, чем на первых этапах, когда дискутировать приходилось с большим количеством однопартийцев. Он не исключил, что такого результата Джо Байден достиг за счёт приёма наркотиков.

«Никто не думал, что он вообще выиграет, потому что его выступления на дебатах были такими плохими. Честно говоря, его лучшее выступление было против Берни. Мы собираемся призвать провести тест на наркотики, между прочим, потому что его лучшее выступление было против Берни. Не то чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, но это были нормальные скучные дебаты. Знаете, ничего поразительного не произошло. И мы собираемся призвать к тесту на наркотики, потому что невозможно — это нельзя сделать», — сказал президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Examiner. Бондаренко описал, что произойдет с Порошенко, если Трамп победит на выборах © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Хозяин Белого дома хочет, чтобы тест на наркотики накануне первых теледебатов кандидатов в президенты, которые состоятся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), прошли оба — и он, и Байден.

«Я не знаю, как он мог быть таким некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а потом вдруг быть нормальным против Берни», — недоумевает Трамп.

Весной прошлого года на Украине перед вторым туром президентских выборов действующий глава государства Пётр Порошенко призвал своего оппонента, лидера первого тура, Владимира Зеленского провести дебаты. Тот согласился, но с условием, что они встретятся на стадионе, предварительно пройдя экспертизу на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Порошенко сдал тест в антидопинговой лаборатории при стадионе «Олимпийский», Зеленский — в частной клинике Eurolab в присутствии своих соратников и журналистов, а анализ у него брал актёр сериала «Сваты», который продюсировал будущий президент, и участник популярного кулинарного шоу «Мастершеф» Владислав Кирякулов.