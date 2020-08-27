Евгений Карась, возглавляющий неонацистскую организацию С14, опубликовал призыв устроить у Генпрокуратуры протест против того, как ведется дело подозреваемых в убийстве Олеся Бузины. Обращение к своим сторонникам он выложил у себя в Telegram-канале 27 августа

По мнению Карася, следствие ведется предвзято, а нынешним властям просто выгодно сфабриковать дело против активистов С14.

«ГПУ (Генеральный прокурор Украины — ред.) и судьи плюют на закон и хотят посадить представителей "Киевского режима" — Медведько и Полищука. Завтра мы идем в Генпрокуратуру показать им, что "киевский режим" сбросить не получится. Восстановим справедливость!» — говорится в сообщении.

Евгений Карась — глава праворадикальной организации С14, участник войны на востоке Украины.

Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В 2015 году в МВД Украины сообщали, что по делу Бузины задержаны три активиста С14 Андрей Медьведько, Денис Полищук, а имя третьего так и не было раскрыто. Позже следствие называло лишь двух подозреваемых.

Тогда же украинские СМИ писали о том, что по данному делу был задержан и сам Карась, но скоро был отпущен за недостатком улик.

Журналист и писатель Олесь Бузина был застрелен в Киеве у своего дома в апреле 2015 года. По версии следствия, это могло произойти из-за профессиональной деятельности писателя и его политических взглядов.