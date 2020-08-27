Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен активно участвовать в осенних выборах в Грузии, но при этом продолжит исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом 27 августа он написал на своей странице в Facebook

«Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ», — написал он.

Возвращение блудного Михо. Почему Саакашвили покидает Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также была достигнута договоренность о создании международного центра Саакашвили в одном из казахских университетов.