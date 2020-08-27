Даже страны Балтии на самом деле не хотят вступления Украины в Евросоюз, поскольку им приходится делить между собой постоянно сокращающуюся европейскую помощь. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG: какие европейские страны против вступления Украины в ЕС? Владимир Зеленский заявил, что не все европейские страны хотят вступления Украины в состав Евросоюза. Он также отметил, что Украина должна стать страной, которую Евросоюз «хотел бы иметь в своем составе», и что жителям Украины нужен четкий план действий касательно вхождения в состав ЕС.

«Если в ЕС вступит Украина, то всем этим жалким нищебродам из Восточной Европы придется ужать свои аппетиты, потому что все остальное пойдет туда. Надо же будет восстанавливать разрушенную украинскую экономику», — категоричен эксперт.

Восточноевропейские страны полагали, продолжил политолог, что членство в Евросоюзе поможет им поднять свои экономики до среднеевропейского уровня, однако это никогда не получится, потому что их экономики на самом деле убиваются под это самое финансирование.

Но поскольку эта идея присутствует, и деньги выделяются якобы для экономического развития, пояснил Ищенко, то в этом случае все деньги должны будут уйти на Украину, а для условных Латвии или Эстонии ничего не достанется.

Если бы Киев в 90х годах хотя бы пошла по пути Белоруссии, и сделала бы ставку на укрепление связей с Россией и поддержку своей экономики, добавил специалист, Украина могла бы быть более конкурентной и могла бы добиться от Евросоюза более интересных предложений.

Но так как ничего этого сделано не было, то европейцы решили все свои проблемы и без членства Украины в Евросоюзе, а сейчас она им не нужна в принципе, заключил собеседник издания.