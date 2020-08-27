Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на инициативу оппозиции по отзыву депутатов, заявив, что это не получится, потому что сами чиновники высокого ранга «не из слабого десятка» и их всегда готов защитить президент. Соответствующее видео разместил Telegram-канал «Пул первого» 27 августа

Лукашенко готов защищаться, как в Средневековье — эксперт © скриншот видео Telegram-канала «Пул первого»

«Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились — нет, начали бадягу, отзовем. Ну пусть попробуют, мы же прекрасно понимаем, что свалить президента не удалось, надо расшатать парламент. Ну, я думаю, что подавляющее большинство из наших депутатов не из слабого десятка, и депутаты должны знать, что у них есть президент, который всегда сможет их защитить, без всяких проблем. Начались накаты на депутатов, требуют от них деньги, требуют поддержки выходить на улицу, не вышли — значит, мы вас отзовем! Ну попробуйте», — сказал глава Белоруссии.

Протестующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной. После объявления предварительных итогов выборов 9 августа, в стране начались массовые беспорядки.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов, три человека погибли.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).