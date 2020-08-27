Как объяснил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Минск оставит себе $1 млрд из долга перед Москвой

На совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности глава государства пообещал не допустить обвала национальной валюты.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Атомный компромисс с Лукашенко. Согласилась ли Москва отсрочить долг Белоруссии за БелАЭС? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он пояснил, что речь идёт о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга Белоруссии перед Российской Федерацией.

«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — добавил Лукашенко.

На фоне протестов, продолжающихся больше двух недель, произошло ослабление белорусского рубля — доллар подорожал на 8,17%, евро — на 7,99%, что спровоцировало спрос на валюту среди населения.