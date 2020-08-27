На совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности глава государства пообещал не допустить обвала национальной валюты.
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он пояснил, что речь идёт о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга Белоруссии перед Российской Федерацией.
«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — добавил Лукашенко.
На фоне протестов, продолжающихся больше двух недель, произошло ослабление белорусского рубля — доллар подорожал на 8,17%, евро — на 7,99%, что спровоцировало спрос на валюту среди населения.