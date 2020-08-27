Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на встрече с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, передает 27 августа правительственный портал

«Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике. Продажа гостиницы «Днепр» стала для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честной и прозрачной торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам», — отметил Шмыгаль.

Со своей стороны Биган заверил Шмыгаля, что США поддерживают правительство в реформах, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат.