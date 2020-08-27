По его словам, если студенты хотят протестовать, а не учиться, то они должны отправиться в армию, потому что «у нас Отечество в опасности».
Белорусский президент отметил, что его попросили об этом в Министерстве обороны страны.
«Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону. Что тут незаконно, что тут несправедливо?» — заявил Лукашенко.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против результатов выборов, на которых победил Лукашенко, а также против жестокости силовиков во время первых дней митингов.