Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил студентам, участвующим в акциях протеста, лишением отсрочек от армии. Об этом 27 августа сообщает belta.by

Белорусский президент отметил, что его попросили об этом в Министерстве обороны страны.

«Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону. Что тут незаконно, что тут несправедливо?» — заявил Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против результатов выборов, на которых победил Лукашенко, а также против жестокости силовиков во время первых дней митингов.