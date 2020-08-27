Президент РФ Владимир Путин напомнил, что устав ОДКБ и союзного государства предусматривают оказание друг другу помощи в защите суверенитета, внешних границ и защите стабильности

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что договорился со своим российским коллегой о военной помощи при первой необходимости, отметив, что у Минска есть договор с Москвой в рамках Союзного государства и ОДКБ.

В интервью журналисту Сергею Брилёву президент РФ Владимир Путин пояснил, о чём идёт речь: «Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано». Путин назвал условие, при котором в Белоруссии применят резерв из сотрудников правоохранительных органов РФ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В контексте заявления о договорённости с РФ о военной помощи Лукашенко отметил наращивание вооружённого компонента в приграничных с Белоруссией Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.

«У нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — сказал Путин.

Договорённость президентов России и Белоруссии о военной помощи не на шутку обеспокоила американских политиков. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол выпустили совместное заявление, в котором уличили Москву в попытке подорвать суверенитет и независимость Белоруссии, в связи с чем призвали администрацию Белого дома оказать поддержку белорусскому народу. И Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчёркивали, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела соседней страны, а оказать помощь готова только по просьбе легитимных властей.