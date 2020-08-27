Президент Белоруссии Александр Лукашенко останется у власти, однако оппозиция еще долго не успокоится в попытках найти ему замену. Такой прогноз в интервью изданию Украина.ру 27 августа дал политический философ Иван Никонов

Иван Никонов: Лукашенко перешел в контрнаступление © Facebook, Ivan Nikonov

«Скорее всего, Лукашенко усидит, хотя будет "хромой уткой". Все будут активно искать ему замену. Так что Белоруссия в нашей повестке надолго», — утверждает Никонов.

Выражение «хромая утка» появилось в США — так стали называть президентов, которые покидали свой пост в результате проигрыша на очередных выборах. Буквальный смысл фразы отсылает к заболеваниям нижних конечностей птиц, когда водоплавающие теряют возможность передвигаться и становятся легкой добычей хищников.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).