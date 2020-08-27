Белоруссия не повторит украинского сценария, но события и там, и там еще долго будут привлекать внимание всего постсоветского пространства, считает эксперт.
«Скорее всего, Лукашенко усидит, хотя будет "хромой уткой". Все будут активно искать ему замену. Так что Белоруссия в нашей повестке надолго», — утверждает Никонов.
Выражение «хромая утка» появилось в США — так стали называть президентов, которые покидали свой пост в результате проигрыша на очередных выборах. Буквальный смысл фразы отсылает к заболеваниям нижних конечностей птиц, когда водоплавающие теряют возможность передвигаться и становятся легкой добычей хищников.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).