Украина и Кения намерены создать совместную межправительственную торгово-экономическую комиссию. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

В частности, об этом поговорили по телефону министр Дмитрий Кулеба с главой МИД Республики Кения Рейчел Омам.

«Собеседники обсудили перспективы торгового сотрудничества. В частности, Кулеба заверил, что украинское правительство рассматривает Кению как ведущего партнера в регионе Восточной Африки и стремится укрепить такое партнерство на практике», — говорится в сообщении.

Торговцы «белым деревом». Как Украина опустилась на уровень Африки многовековой давности © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Общий объем торговли товарами с Кенией в 2019 году составил почти 80 млн долларов. Стороны стремятся развивать взаимовыгодное сотрудничество в аграрной, авиационной и образовательной сферах.