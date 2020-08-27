В частности, об этом поговорили по телефону министр Дмитрий Кулеба с главой МИД Республики Кения Рейчел Омам.
«Собеседники обсудили перспективы торгового сотрудничества. В частности, Кулеба заверил, что украинское правительство рассматривает Кению как ведущего партнера в регионе Восточной Африки и стремится укрепить такое партнерство на практике», — говорится в сообщении.
Министры подчеркнули важность создания Совместной межправительственной торгово-экономической комиссии как эффективного механизма координации межведомственного взаимодействия в таких перспективных сферах, как торговля, сельское хозяйство, промышленность, воздушное сообщение, образование и туризм.
Общий объем торговли товарами с Кенией в 2019 году составил почти 80 млн долларов. Стороны стремятся развивать взаимовыгодное сотрудничество в аграрной, авиационной и образовательной сферах.