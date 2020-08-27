Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается вести военную кампанию, за оружие он взялся только для того, чтобы показать, что готов защищать себя и свою власть. Об этом 27 августа в интервью изданию Украина.ру рассказал политический философ Иван Никонов

Эксперт рассказал о том, что если Лукашенко взял в руки автомат Калашникова, это совсем не значит, что он будет стрелять, это говорит о его намерении не отдавать власть.

Иван Никонов: Лукашенко перешел в контрнаступление © Facebook, Ivan Nikonov

«Внутренний контур, единство силового блока, держится, и это позволяет эффективно вести оборону. Но во время продолжительной осады растут шансы предательства перебежчиков. Посол в Словакии Игорь Лещеня совершил фальстарт, открыто перейдя на сторону врага, и Лукашенко его отстранил, хотя и не посадил на кол, а так все как в Средневековье. Лидер должен лично подержаться за оружие, чтобы продемонстрировать свою готовность защищаться», — выразил свое мнение Иван Никонов.

Политический философ предположил также, что переговоры с «партнерами» о судьбе Белоруссии Лукашенко доверил «старшему товарищу» Владимиру Путину.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).