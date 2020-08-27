По словам президента РФ Владимира Путина, если бы в Белоруссии было всё хорошо, люди не вышли бы на улицу

Бортник рассказал о большой проблеме Украины из-за Белоруссии © стрингер Сергею Брилёву глава государства прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где после оглашения результатов президентских выборов начались акции протестов.

«В целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы — а они, конечно, есть, иначе бы люди на улицы не выходили, — это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами. Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Противники Александра Лукашенко недовольны тем, что он правит страной уже 26 лет. Оппозиционные кандидаты, которых они поддерживают, в предвыборной программе выступали за отказ от союзного государства с РФ, придание статуса государственного языка только белорусскому, проведение десоветизации и вступление в НАТО.