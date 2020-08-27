Офис президента Украины Владимира Зеленского отредактировал видео концерта ко Дню независимости, чтобы скрыть нарушения. Об этом 27 августа сообщает «Украинская правда»

Отмечается, что после официального празднования 24 августа на Софийской площади многие пользователи соцсетей писали, что им не понравилось шоу, которое устроила власть в Киеве. В частности, организаторов обвиняли в том, что на концерте исполнялись чужие песни без согласия авторов.

«Офис президента 27 августа опубликовал обновленную версию песенного попурри, которое исполняли популярные украинские артисты на День независимости в центре Киева, где уже указано автора слов и музыки каждой композиции, которую использовали во время празднования», — говорится в сообщении.