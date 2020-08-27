Отмечается, что после официального празднования 24 августа на Софийской площади многие пользователи соцсетей писали, что им не понравилось шоу, которое устроила власть в Киеве. В частности, организаторов обвиняли в том, что на концерте исполнялись чужие песни без согласия авторов.
«Офис президента 27 августа опубликовал обновленную версию песенного попурри, которое исполняли популярные украинские артисты на День независимости в центре Киева, где уже указано автора слов и музыки каждой композиции, которую использовали во время празднования», — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, в отличие от оригинальной версии, в обновленной версии указывается автор слов и музыки каждой композиции. В День независимости в видео указывалось лишь название и год выхода песен без авторства.