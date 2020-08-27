Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Белоруссия близка России в языковом, культурном и духовном плане, между странами теснейшие родственные и торговые связи

В интервью журналисту Сергею Брилёву глава государства прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где после оглашения результатов президентских выборов начались акции протестов.

«Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей», — сказал президент РФ Владимир Путин. «Белоруссия - это не Украина»: Тихановская выступила за сотрудничество с Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Он также отметил теснейшую кооперацию в промышленности, в частности, из всего объёма импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится более 90%.

«Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путём. Если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было: либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста, если они выходят за рамки действующего закона, то закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково», — добавил Путин.

17 августа на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему предложили уже два варианта новой редакции Конституции, но они мало отличаются от действующей, поэтому он отклонил эти проекты, сейчас идёт работа над третьим. Более того, президент сказал, что в новой версии Основного закона могут появиться положения, предусматривающие перераспределение властных полномочий, и выразил готовность поделиться полномочиями, но не под давлением и не через улицу.