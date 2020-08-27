По словам президента РФ Владимира Путина, это может произойти, если в Белоруссии экстремисты, прикрываясь политическими лозунгами, перейдут определённые границы

В интервью журналисту Сергею Брилёву глава государства сообщил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов.

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее. Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, её не будет, и поэтому этот резерв мы не используем», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Корнилов: Наступил тот момент, когда Россия может прямо и открыто вмешаться в ситуацию с Белоруссией © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

16 августа в ходе телефонного разговора лидеры двух государств достигли договорённости о том, что Москва в случае необходимости по запросу Минска будет содействовать в урегулировании ситуации в рамках Союзного государства и по линии ОДКБ.

После оглашения результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа, в Белоруссии начались акции протестов тех, кто не признаёт переизбрание Лукашенко на шестой срок. Позже на митинги начали выходить сторонники главы государства, чтобы поддержать его.