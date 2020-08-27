Ню-модель Анна Минюкова обещала раздеться на мосту Днепра, когда ремонт конструкции будет закончен, 27 августа девушка обнародовала новое видео, где рассказала о том, что переправа отремонтирована некачественно и обнажаться на ней она не готова. Ролик модели опубликовал Depo.Днепр

Ранее сообщалось, что мэр города Днепра Борис Филатов и президент Украины Владимир Зеленский заключили пари, что если к сентябрю 2019 года мост не будет отремонтирован, градоначальник подаст в отставку.

Украинская модель обнажилась возле обрушившегося моста — видео © Andrey Semenov / flickr

«СМИ пишут, что Борис Филатов выиграл пари, закончив ремонт моста. Но был ли ремонт самого моста? Капитальный ремонт подразумевает под собой не только замену мостового полотна. Но и ремонт опор, балок и опорных частей. Которые на сегодняшний момент в худшем состоянии, чем до ремонта. Опорные части не работают разрушая этим балку снизу. О каком выигранном пари может идти речь?» — возмутилась модель.

В городской администрации заявляют, что реконструкция проведена качественно и сооружение отвечает всем строительным нормам.

Ремонт Центрального (Нового) моста стартовал в марте 2017 года.