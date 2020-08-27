Ранее сообщалось, что мэр города Днепра Борис Филатов и президент Украины Владимир Зеленский заключили пари, что если к сентябрю 2019 года мост не будет отремонтирован, градоначальник подаст в отставку.
К спору присоединилась модель Минюкова, которая пообещала раздеться на переправе, если Филатов выиграет пари.
«СМИ пишут, что Борис Филатов выиграл пари, закончив ремонт моста. Но был ли ремонт самого моста? Капитальный ремонт подразумевает под собой не только замену мостового полотна. Но и ремонт опор, балок и опорных частей. Которые на сегодняшний момент в худшем состоянии, чем до ремонта. Опорные части не работают разрушая этим балку снизу. О каком выигранном пари может идти речь?» — возмутилась модель.
В городской администрации заявляют, что реконструкция проведена качественно и сооружение отвечает всем строительным нормам.
Ремонт Центрального (Нового) моста стартовал в марте 2017 года.