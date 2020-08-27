Владелец кинотеатров Антон Гончаров заявил, что в двух городах Днепропетровской области на сеансы украинской военной драмы «Схидняк» в кино никто не пришел. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook День независимости Украины

«Уважаемые ценители украинского кино — это к вам. На фотографиях ниже два зала моих кинотеатров. 184 места в Покрове и 65 мест в Никополе. На фото время сразу после 16:30 — именно в это время должен быть сеанс фильма "Схидняк". 24 августа, День независимости, выходной. Поэтому, когда в следующий раз будете спрашивать о наших, украинских фильмах — смотрите эти фото. Когда будете называть меня "сепаром" за непоказ, как вам кажется, киношедевра — смотрите эти фото», — написал Гончаров.

Отмечается, что премьера фильма «Схидняк» режиссера Андрея Иванюка состоялась 20 августа. События фильма разворачиваются в зоне военных действий на Донбассе.