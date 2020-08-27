Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политический кризис в стране негативно влияет на экономику республики. Об этом в четверг, 27 августа, сообщило агентство Sputnik Беларусь

Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по развитию важнейших организаций министерства промышленности. Глава государства отметил, что нынешний год принес немало испытаний, таких как пандемия коронавируса и связанное с ней закрытие многих рынков — практически прекратилось полноценное движение товаров и капитала, особенно по тем позициям, которые производятся в Белоруссии.

К этому, отметил глава государства, добавилась непростая политическая ситуация в стране, которую, по его мнению, пытаются раскачивать как извне, так и изнутри.

«Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности», — сказал Лукашенко.

Что ждёт Белоруссию. Хитрый план оппозиции и последнее предупреждение Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Сбыт продукции — это наша ключевая задача. Отсюда и валюта, и курс рубля, и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию. Надо шевелиться самим. Нужны меры поддержки экспорта — мы их оказываем. Может, еще чем-то надо помочь?" — спросил Лукашенко.

Массовые беспорядки начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. Протестующие не признали победу Александра Лукашенко, который по данным ЦИК Белоруссии набрал более 80% голосов. Для разгона массовых акций силовики применяли применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.