Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить к своим территориям Гродненскую область. Глава государства заверил, что такого не произойдет, сообщает Sputnik Беларусь в четверг, 27 августа

«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно. Налицо дипломатическая война», — сказал президент.

Лукашенко на фоне протестов сменил губернатора Гродненской области © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).