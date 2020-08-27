«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно. Налицо дипломатическая война», — сказал президент.
Президент Белоруссии подчеркнул, что сейчас, когда страна тратит огромные средства на стабилизацию обстановки на западных рубежах, куда переброшены военные силы, в это время «неустоявшиеся соседи» уже открыто вмешиваются в дела государства.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).