Пивоварнику вменяют госизмену, финансирование терроризма, подготовку теракта и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой.
Суд установил, что обвиняемый скрывается от следствия, и объявил его в розыск, хотя адвокат подзащитного отрицает этот факт. На время поисков подсудимого рассмотрение дела приостановлено.
Второго подозреваемого по делу о несостоявшемся убийстве Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Борис Герман, сообщили в Следственном комитете, полностью признал свою вину.
Речь идет о событиях 29 мая 2018 года, когда СМИ сообщили, что Аркадий Бабченко застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Позже спецслужбы Украины заявили, что «убийство» было инсценировано с целью предотвратить реальное покушение на журналиста, которое организовали Вячеслав Пивоварник и Борис Герман.