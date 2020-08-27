Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск и дал добро на задержание Вячеслава Пивоварника, которого обвиняют в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает «РБК-Украина» 27 августа

Пивоварнику вменяют госизмену, финансирование терроризма, подготовку теракта и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой.

Организатор «убийства» Бабченко намерен выступить перед СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Второго подозреваемого по делу о несостоявшемся убийстве Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Борис Герман, сообщили в Следственном комитете, полностью признал свою вину.

Речь идет о событиях 29 мая 2018 года, когда СМИ сообщили, что Аркадий Бабченко застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Позже спецслужбы Украины заявили, что «убийство» было инсценировано с целью предотвратить реальное покушение на журналиста, которое организовали Вячеслав Пивоварник и Борис Герман.