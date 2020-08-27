Ученики начальных классов киевских школ не будут питаться в столовых из-за эпидемии коронавируса, поэтому им будут приносить еду в классы. Об этом 27 августа сообщили во время брифинга КГГА

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Им (детям. — Ред.) будут приносить еду в класс, они будут есть на обработанных поверхностях, которые они занимают. Затем, после еды, поверхность снова будет обрабатываться. Каждый ребенок будет получать только одноразовую посуду: и на завтрак, и на обед, и на полдник, и на ужин», — говорится в сообщении.

Еда будет готовиться на школьной кухне. Детям будут класть в пакеты сэндвичи, салаты, булочки, запеченный картофель и горячий напиток. Завтрак будет стоить 19 грн (около 50 рублей), а обед — более 40 (около 100 рублей).