По словам Кивы, радикалы орудуют среди бела дня прямо в центре городов, никого не стесняясь, применяют оружие, в том числе гранаты. Депутат считает, что такое поведение — результат безнаказанности за предыдущие преступления.
«Я неоднократно обращался относительно противоправных действий членов радикально настроенных организаций "Азов" и "Национальный корпус". Данные группировки систематически совершают акты запугивания путем организации взрывов, поджогов, угроз физической расправой лицам с противоположными взглядами на политические процессы в нашей стране», — говорится в официальном обращении Кивы.
Представители ОПЗЖ и других политических течений, рассказал политик, тоже неоднократно подвергались нападкам националистов. В частности, представитель «Азова» бросил гранату в окно офиса Полтавского филиала партии ОПЗЖ, а другие члены этой нацгруппы напали на регионального руководителя общественной организации «Патриоты — за жизнь» Олега Ширяева.
В своем обращении к президенту Кива напомнил, что статья 37 Конституции Украины запрещает деятельность политических партий в части пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды.
В 2014-2015 годах Илья Кива участвовал в проведении силовой операции на востоке Украины, в настоящее время руководит общественной организацией «Всеукраинский союз ветеранов АТО».