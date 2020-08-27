Депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о прекращении деятельности организаций «Азов» и «Национальный корпус», действия которых, по мнению Кивы, несут угрозу гражданам страны, сообщает 112.ua 27 августа

Белая угроза: США боятся вербовки американцев в «Азов» © vk.com, Александр Жучковский

«Я неоднократно обращался относительно противоправных действий членов радикально настроенных организаций "Азов" и "Национальный корпус". Данные группировки систематически совершают акты запугивания путем организации взрывов, поджогов, угроз физической расправой лицам с противоположными взглядами на политические процессы в нашей стране», — говорится в официальном обращении Кивы.

Представители ОПЗЖ и других политических течений, рассказал политик, тоже неоднократно подвергались нападкам националистов. В частности, представитель «Азова» бросил гранату в окно офиса Полтавского филиала партии ОПЗЖ, а другие члены этой нацгруппы напали на регионального руководителя общественной организации «Патриоты — за жизнь» Олега Ширяева.

В своем обращении к президенту Кива напомнил, что статья 37 Конституции Украины запрещает деятельность политических партий в части пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды.

В 2014-2015 годах Илья Кива участвовал в проведении силовой операции на востоке Украины, в настоящее время руководит общественной организацией «Всеукраинский союз ветеранов АТО».