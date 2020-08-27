Общественный совет при Госкомтелерадио Украины поддержал обращение к народным депутатам Украины, председателям парламентских фракций и руководства Рады относительно рисков законопроекта «О медиа». Об этом 27 августа на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко

Авторы обращения отмечают необходимость пересмотра трех важных положений законопроекта «О медиа» до вынесения на голосование, которое планируется в сентябре.

Кнут без пряника. Новый закон Украины о медиа - это закон о защите власти от СМИ © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Также важно изменить принцип формирования состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, убрав возможность политической ангажированности регулятора.

Соответствующее обращение поддержали 10 членов Общественного совета.

«Наши коллеги из национальных и региональных СМИ ждут от Общественного совета Госкомтелерадио однозначной защиты не инициатив власти, а защиты прав журналистов и работников медиа», — добавил Томиленко.