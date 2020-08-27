Авторы обращения отмечают необходимость пересмотра трех важных положений законопроекта «О медиа» до вынесения на голосование, которое планируется в сентябре.
Предлагается ограничить сферу действия закона лишь аудиовизуальными медиа, чтобы Нацсовет не был регулятором для печатных и онлайн-СМИ, убрать механизм финансирования аудиовизуальных медиа общин из местных бюджетов. Зато ввести единый для всех механизм проведения прозрачных конкурсов в общинах на отбор и финансирование медиа общины.
Также важно изменить принцип формирования состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, убрав возможность политической ангажированности регулятора.
Соответствующее обращение поддержали 10 членов Общественного совета.
«Наши коллеги из национальных и региональных СМИ ждут от Общественного совета Госкомтелерадио однозначной защиты не инициатив власти, а защиты прав журналистов и работников медиа», — добавил Томиленко.