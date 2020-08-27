О подготовке больниц к приему белорусских граждан 26 августа сообщил премьер Матеуш Моравецкий, тогда же он озвучил решение официальной Варшавы о том, что страна принимает пострадавших белорусов без виз.
«Сегодня в Польшу прибыли первые три пострадавших человека, которые попадут в один из варшавских госпиталей», — сообщил Дворчик.
В марте Польша предлагала бесплатное лечение белорусским и украинским мигрантам, зараженным коронавирусом.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).