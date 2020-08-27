Польские врачи будут лечить пострадавших участников беспорядков в Белоруссии. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского телевидения, передает РИА Новости 27 августа

Белорусский эксперт сказал, чем ответит Минск на вмешательство Польши, Литвы и Украины © Brian Aslak / flickr Матеуш Моравецкий, тогда же он озвучил решение официальной Варшавы о том, что страна принимает пострадавших белорусов без виз.

«Сегодня в Польшу прибыли первые три пострадавших человека, которые попадут в один из варшавских госпиталей», — сообщил Дворчик.

В марте Польша предлагала бесплатное лечение белорусским и украинским мигрантам, зараженным коронавирусом.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).