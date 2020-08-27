Оклад генпрокурора Украины составляет 69 681 гривну (191 тыс. рублей), однако за июль бухгалтерия начислила Венедиктовой 47 230 гривен (129,5 тыс. рублей).
Изменения произошли из-за ограничительных мер, связанных с пандемией Covid-19, говорится в ответе Офиса генерального прокурора.
При этом зарплата главы СБУ Ивана Баканова не просто не уменьшается, а третий месяц растет. За июнь руководитель Службы безопасности Украины получил 93 567 гривен (256,6 тыс. рублей).
Последние суммы оклада председателя Верховной Рады пока не обнародованы, известно лишь, что за май Дмитрий Разумков получил 89 270 гривен (244,8 тыс. рублей).