Заработная плата генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой за июль оказалась ниже оклада на 22 тысячи гривен (60 тыс. рублей), виной тому стали ограничительные карантинные меры, об этом 27 августа сообщили «Украинские новости» со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора

Оклад генпрокурора Украины составляет 69 681 гривну (191 тыс. рублей), однако за июль бухгалтерия начислила Венедиктовой 47 230 гривен (129,5 тыс. рублей).

Фальшивая выгода. Украинцы сами заплатят за повышение минимальной зарплаты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом зарплата главы СБУ Ивана Баканова не просто не уменьшается, а третий месяц растет. За июнь руководитель Службы безопасности Украины получил 93 567 гривен (256,6 тыс. рублей).

Последние суммы оклада председателя Верховной Рады пока не обнародованы, известно лишь, что за май Дмитрий Разумков получил 89 270 гривен (244,8 тыс. рублей).