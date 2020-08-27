По его мнению, одной из главных тем саммита должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений.
Казахстан готов предоставить свою площадку для данной встречи.
Назарбаев обратился к международному сообществу с призывом последовать примеру его страны и «объединить усилия, чтобы остановить ядерное безумие». Он напомнил, что, обретя независимость в 1991 году, Казахстан сделал добровольный выбор в пользу отказа от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. В июне Москва и Вашингтон договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие.