Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести саммит по ядерному разоружению с участием России, США, Китая и Европейского союза. Об этом 27 августа сообщает Sputnik

Опасные игры. Исключить применение ядерного оружия в XXI веке нельзя © AFP,

Казахстан готов предоставить свою площадку для данной встречи.

Назарбаев обратился к международному сообществу с призывом последовать примеру его страны и «объединить усилия, чтобы остановить ядерное безумие». Он напомнил, что, обретя независимость в 1991 году, Казахстан сделал добровольный выбор в пользу отказа от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия.

Ранее в августе президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. В июне Москва и Вашингтон договорились о создании трех рабочих групп, которым предстоит обсудить дальнейшее взаимодействие.