Саакашвили напомнил, что по поручению президента Владимира Зеленского на Украине реализуется программа таможенной реформы, которая призвана упростить работу службы и свести к минимуму коррупцию, чтобы она была такой же «нулевой, как на Одесской таможне во время моего губернаторства». Но назначение Пудрика, по его мнению, только увеличит размеры коррупции и взяток.
«Назначение этого типа на таможню — это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же "профессионалов" и углубляя круг коррупции? Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?» — написал политик.
До событий 2014 года Пудрик работал руководителем на Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской, Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.
В 2015 году Пудрика люстрировали, но в 2020-м суд восстановил его в должности и вынес постановление о выплате от государства компенсации в размере 677 тысяч гривен (1,8 млн руб).
Денис Пудрик женат на дочери экс-депутата от Блока Петра Порошенко Сергея Куницина.
По некоторым данным, новый глава одесской таможни является доверенным лицом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.