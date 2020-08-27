Глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили раскритиковал назначение на должность исполняющего обязанности главы Одесской таможни чиновника времен Виктора Януковича, опытного таможенника Дениса Пудрика. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook 27 августа

Одного в консультанты, другого в таможню. Зеленский рассказал, кем хотел назначить Тигипко и Хорошковского © скриншот видео Украина • РУ Владимира Зеленского на Украине реализуется программа таможенной реформы, которая призвана упростить работу службы и свести к минимуму коррупцию, чтобы она была такой же «нулевой, как на Одесской таможне во время моего губернаторства». Но назначение Пудрика, по его мнению, только увеличит размеры коррупции и взяток.

«Назначение этого типа на таможню — это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же "профессионалов" и углубляя круг коррупции? Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?» — написал политик.

До событий 2014 года Пудрик работал руководителем на Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской, Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

В 2015 году Пудрика люстрировали, но в 2020-м суд восстановил его в должности и вынес постановление о выплате от государства компенсации в размере 677 тысяч гривен (1,8 млн руб).

Денис Пудрик женат на дочери экс-депутата от Блока Петра Порошенко Сергея Куницина.

По некоторым данным, новый глава одесской таможни является доверенным лицом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.