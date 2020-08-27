Фото он прокомментировал словами — «За европейскую Беларусь!» и «Если Беларусь — то только такая». На фото коллаборационисты используют флаг, который сегодня взяла на вооружение белорусская оппозиция, и несут портрет Адольфа Гитлера.
По данным украинских СМИ, Бондарь известен своими ксенофобскими наклонностями. Также недавно он вступился за двух своих соратников, которые рисовали в Киеве расистские лозунги.
«Муниципальная варта» — это организация, которая, с одной стороны, декларирует охрану общественного порядка и является ультраправой. При этом ее финансируют власти Киева.