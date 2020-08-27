Фото он прокомментировал словами — «За европейскую Беларусь!» и «Если Беларусь — то только такая». На фото коллаборационисты используют флаг, который сегодня взяла на вооружение белорусская оппозиция, и несут портрет Адольфа Гитлера

 

 

Западные СМИ: о чем думает белорусский народ и кого поддерживает армия
Западные СМИ: о чем думает белорусский народ и кого поддерживает армия
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По данным украинских СМИ, Бондарь известен своими ксенофобскими наклонностями. Также недавно он вступился за двух своих соратников, которые рисовали в Киеве расистские лозунги. 

«Муниципальная варта» — это организация, которая, с одной стороны, декларирует охрану общественного порядка и является ультраправой. При этом ее финансируют власти Киева.     