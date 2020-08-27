Член «Муниципальной варты» Киева и член ультраправой организации С14, который ранее состоял в «Свободе» Сергей Бондарь разместил фото Белоруссии времен нацистской оккупации. Фото он обнародовал на днях в своем Instagram

Фото он прокомментировал словами — «За европейскую Беларусь!» и «Если Беларусь — то только такая». На фото коллаборационисты используют флаг, который сегодня взяла на вооружение белорусская оппозиция, и несут портрет Адольфа Гитлера.

Западные СМИ: о чем думает белорусский народ и кого поддерживает армия © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Муниципальная варта» — это организация, которая, с одной стороны, декларирует охрану общественного порядка и является ультраправой. При этом ее финансируют власти Киева.