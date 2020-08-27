Нет оснований говорить о том, что сейчас перед Зеленским стоит какая-то страшная опасность, из-за которой он может потерять власть. Об этом 26 августа заявил глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Зеленский выпал из реальности. Так эксперты и журналисты оценили последнее интервью президента Украины © пресс-служба президента Украины

При этом, по его словам, пока рейтинг Зеленского на втором году президентства выше, чем был у кого-либо из его предшественников.

«Есть риск, связанный с отношениями с местной властью, есть определенное ослабление центральной власти, к сожалению. Но говорить о том, что мы оказались в какой-то критической ситуации, было бы сильным преувеличением. Есть и проявление оппозиционности у разных политических сил… Например, «Голос» критикует президента Зеленского, но по вопросам экономической политики часто сотрудничает с фракцией «Слуга народа», при этом критикует бывшего президента Порошенко. Поэтому говорить о том, что сложилась «антизеленская» коалиция, явно неадекватная оценка», — пояснил глава Центра прикладных политических исследований.

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