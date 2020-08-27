Кабинет министров Украины назначил гендиректора предприятия «Кривбаспромводоснабжение» новым главой Государственной службы по безопасности на транспорте, сообщает Obozrevatel 27 августа

Последние четыре года Егор Прокопчук руководил госпредприятием «Кривбаспромводоснабжение». Известно, что под его началом компании удалось сократить более половины суммы задолженности, а зарплаты поднять вдвое.

Днестр судоходный. От транспортной артерии России до угрозы исчезновения полноводной реки © commons.wikimedia.org, Rbrechko

СМИ сообщают, что 34-летний Прокопчук имеет несколько высших образований, а конкретно дипломы Национального технического университета Украины, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и George Brown College (Торонто, Канада).

Вновь назначенному руководителю предстоит заниматься вопросами безопасности на транспорте на государственном уровне, включая железнодорожный, морской речной и электротранспорт.