Последние четыре года Егор Прокопчук руководил госпредприятием «Кривбаспромводоснабжение». Известно, что под его началом компании удалось сократить более половины суммы задолженности, а зарплаты поднять вдвое.

Днестр судоходный. От транспортной артерии России до угрозы исчезновения полноводной реки
Днестр судоходный. От транспортной артерии России до угрозы исчезновения полноводной реки
© commons.wikimedia.org, Rbrechko
До этого топ-менеджер успел поработать в Одесской обладминистрации начальником управления делопроизводства и контроля, а также в «ТРК «Новая Одесса».

СМИ сообщают, что 34-летний Прокопчук имеет несколько высших образований, а конкретно дипломы Национального технического университета Украины, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и George Brown College (Торонто, Канада).

Вновь назначенному руководителю предстоит заниматься вопросами безопасности на транспорте на государственном уровне, включая железнодорожный, морской речной и электротранспорт.