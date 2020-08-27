Последние четыре года Егор Прокопчук руководил госпредприятием «Кривбаспромводоснабжение». Известно, что под его началом компании удалось сократить более половины суммы задолженности, а зарплаты поднять вдвое.
До этого топ-менеджер успел поработать в Одесской обладминистрации начальником управления делопроизводства и контроля, а также в «ТРК «Новая Одесса».
СМИ сообщают, что 34-летний Прокопчук имеет несколько высших образований, а конкретно дипломы Национального технического университета Украины, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и George Brown College (Торонто, Канада).
Вновь назначенному руководителю предстоит заниматься вопросами безопасности на транспорте на государственном уровне, включая железнодорожный, морской речной и электротранспорт.