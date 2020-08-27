Думать, что бывший президент Украины Петр Порошенко завтра вернется к власти - это большая иллюзия, заявил 26 августа глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Петр Порошенко. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В День независимости, 24 августа, глава государства Владимир Зеленский обратился к гражданам страны с Софийской площади в Киеве. Параллельно с этим по улицам столицы проходил «Марш защитников Украины» — альтернативное мероприятие, в котором приняли участие ветераны АТО и украинские националисты. К ним на Европейской площади обратился экс-президент Петр Порошенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.