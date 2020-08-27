«Порошенко, как в прошлом году, так и сейчас, поддерживают меньше 20% населения. Вернее, не населения, а тех, кто ходит на выборы. К тому же, он имеет один из самых высоких антирейтингов в стране, и у него нет шансов вернуться к власти на выборах», — сказал Фесенко.
В День независимости, 24 августа, глава государства Владимир Зеленский обратился к гражданам страны с Софийской площади в Киеве. Параллельно с этим по улицам столицы проходил «Марш защитников Украины» — альтернативное мероприятие, в котором приняли участие ветераны АТО и украинские националисты. К ним на Европейской площади обратился экс-президент Петр Порошенко.
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