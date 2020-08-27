Суд облегчил меру пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, разрешив ей снять электронное средство контроля. Об этом 26 августа в Facebook-страница ее адвокат Тарас Беспалый

«Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля», — написал он. Не знала, не читала, рассмеялась. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета рассказала об ошибках следствия © 112.ua/Диалог.ua Павел Шеремет находился в центре Киева в автомобиле, принадлежавшем руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, когда утром 20 июля 2016 года сработало взрывное устройство, заложенное под днище авто. В убийстве подозревают журналиста военную медсестру Яну Дугарь, детского сосудистого кардиохирурга Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко.