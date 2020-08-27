«Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля», — написал он.
Журналист Павел Шеремет находился в центре Киева в автомобиле, принадлежавшем руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, когда утром 20 июля 2016 года сработало взрывное устройство, заложенное под днище авто.
В убийстве подозревают журналиста военную медсестру Яну Дугарь, детского сосудистого кардиохирурга Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко.