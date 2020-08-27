«Митрополит» Крымской и Симферопольский «Православной церкви Украины» Климент Кущ обратился в ООН с просьбой разрешить деятельность его организации без регистрации по российскому законодательству. Информация об этом появилась на официальной странице ПЦУ в Facebook 26 августа

На встрече с представителями ООН Кущ пожаловался, что Россия требует регистрироваться по законам, действующим на ее территории, иначе деятельность его «церкви» считается «незаконной миссионерской деятельностью».

«Священник ПЦУ» заявил, что создание «Православной церкви Беларуси» – лишь вопрос времени © Facebook, Георгій Коваленко

«Обращаясь к постоянным членам Совета безопасности ООН, этой влиятельной международной организации, я просил бы вас, чтобы вы поддержали Украину и на заседание Совета безопасности ООН был вынесен вопрос о сохранении Православной церкви Украины в Крыму. Я обращаюсь к мировому сообществу: помогите нам сохранить православную Церковь. Помогите нам сохранить украинское общество. Помогите вернуть Россию в правовое поле, чтобы они выполнили международные договоренности», — сказал он.

По данным СМИ, гражданин России Павел Кущ, известный как «митрополит» Климент, уже 6 лет судится с российскими властями, утверждая, что ПЦУ подвергается гонениям, а Россия уничтожает «последний островок украинства» — «Православную церковь Украины» в Крыму.