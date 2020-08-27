Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и новый министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провели первый телефонный разговор. Об этом 27 августа сообщил МИД Украины

Польский империализм. Зачем Польше война с Россией © CC0, Pixabay

«Новый министр иностранных дел Польши выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве ради успешного развития украинско-польских отношений. Он подчеркнул, что разговор с украинским коллегой стал одним из первых его телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры подтвердили важность сотрудничества Украины, Польши и Литвы в рамках «Люблинского треугольника» и необходимость его укрепления как важного регионального формата взаимодействия.