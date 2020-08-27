«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — разъяснили в Центре общественных связей ФСБ.
Спецслужбой возбуждено уголовное дело о госизмене. В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.