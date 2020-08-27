ФСБ сообщила о задержании военнослужащего, подозреваемого в передаче украинской разведке сведений, составляющих государственную тайну, передает 27 августа «Интерфакс»

«Российский шпион»: на Украине хотят уволить нового главу офиса Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Спецслужбой возбуждено уголовное дело о госизмене. В отношении военнослужащего судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.