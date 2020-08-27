Несмотря на многочисленные заявления украинских политиков о необходимости «вернуть» Крым, Киев на самом деле не заинтересован в возвращении региона под свой контроль. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян рассказал, что должен сделать Турчинов, если он хочет напасть на Крым © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский пообещал провести большой военный парад в том случае, если на Украину вернутся все люди и территории, а также установится мир.

До 2014 года, продолжил эксперт, украинские политики часто говорили, что «европейскому выбору» Украины мешают пророссийски настроенные Крым и Донбасс и что их вообще следовало бы лишить избирательных прав.

«Почему вы теперь требуете их вернуть? У вас, наоборот, должен быть праздник. Вы в этот день должны салют давать, потому что никто не мешает вам спокойно голосовать за Тимошенко, Порошенко и других удивительных людей», — категоричен Гаспарян.

Публицист добавил, что, несмотря на многочисленные ритуальные заявления властей и националистических СМИ о возврате Крыма и Донбасса, а также о российской угрозе, в украинском обществе эта тема широко не обсуждается.